دعمتها وزارة الاتصالات.. فتاة تؤسس مبادرة لتأهيل الطلاب لسوق العمل

خصص برنامج 8 الصبح فقرة خاصة للحديث عن فتاة تدعى رانيا إسماعيل، تؤسس مبادرة لتأهيل 10000 طالب لسوق العمل و دعمتها وزارة الاتصالات.

قالت رانيا إسماعيل، مؤسس مبادرة كاريرك، إن المبادرة بدأت فى عام 2019، موضحة أنها طوال حياتها كان الأولى على المدرسة، و الجامعة، وبعد دخولها كلية علوم أصبحت تبحث عن أشياء تساعد الطلاب.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، أنها اطلق مبادرة لتدريب الشباب، وذلك لتوظيف ما تم تعليمه لـ عمل على أرض الواقع.

ولفتت إلى أن المبادرة تتيح لكل شاب الوظائف المتاحة لـ مجاله، ويتم تدريب الطلاب، على الأشياء التى تحبه، وبعد ذلك يتم تطوير المهارات التى حصل عليها الطالب.

وأشارت إلى أن هناك طلاب بالثانوية العامة فى المبادرة، و أن المبادرة أصبح بها 25 ألف من جمبع المحافظات.