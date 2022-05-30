السياحة: 88 فندقا حصلوا على الشهادة الخضراء

قالت الدكتورة نشوي طلعت مستشارة وزير السياحة، إن معنى كلمة فندق صديق لـ البيئة، أنه يحتوي على إدارة لترشيد الطاقة والمياه، ويجب أن يكون حاصلا على شهادة من وزارة السياحة.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، أن هناك 88 فندق حصلوا على الشهادة الخضراء، " فندق صديق لـ البيئة".

ولفتت إلى أن أى صاحب عمل يريد توفير النفقات و التكلفة، و يريد أن يكون لديه دخل أكبر، يجب عليه حالة الحصول على هذه الشهادة والتى تساعده في تسويق فندقه، لأن معظم السياح يسألون عن هذه الشهادة أثناء الحجز.

وكان قد خصص برنامج 8 الصبح فقرة عن الفنادق المصرية، و استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ، و خطط الحكومة لدعم السياحة البيئية و المستدامة.