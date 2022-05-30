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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الداعم النفسي .. فتاة تقدم ماكياج مجانًا لمحاربات السرطان

ساندى سلامة
ساندى سلامة

خصص برنامج 8 الصبح فقرة خاصة بعنوان فيها حاجة حلوة، وتم استضافة فتاة تدى ساندى، التى تقوم بعمل مكياج مجانًا لمحاربات السرطان.

قالت ساندى سلامة، إنها قامت بالفكرة من أجل أسعاد السيدات التى تعانى من مرض السرطان، معلقة :" بنفرحهم ونرجع ثقتهم فى نفسهم".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، أنها تتمنى أن تنتشر الفكرة فى جميع المحافظات، و الأماكن، من أجل إدخال الفرحة لجميع مرضى السرطان.

وكشفت أنها لا تحصل على ربح من هذا الأمر، وانها تعمل فى بنك، وعملها لوضع المكياج لـ مرضى السرطان، هو عمل خيري فقط.

وفى نفس السياق قالت مدام صفاء الجارحي إحدى محاربات السرطان، احدي السيدات التى استفادت من المبادرة، إنها سعيد بما قامت به ساندي.

ولفتت إلى أن الجميع تفاجأ، بهذه المبادرة، و أن هذا الأمر البسيط جعل الجميع فى حالة فرح وسعادة.

وتابعت :" ضحكتها فقط دعم نفسي لجميع مرضى السرطان" و الجميع كان يأخذ كل المعلومات بالمجان.

 

 

 

فيها حاجة حلوة مكياج السرطان محاربات السرطان

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