لاعب منتخب مصر السابق: الأهلي تعرض لظلم بشأن إقامة النهائي بالمغرب

قال الكابتن إيهاب المصري، لاعب منتخب مصر السابق، إن النادي الأهلي تعرض لـ ظلم كبير، من قبل الكاف، وذلك بعد تحديد مباراة النهائي الأفريقي بـ اقامتها بالمغرب.

وأضاف إيهاب المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، أن النادي الأهلي اتخذ كل الطرق الشرعية للحصول على حقه، ولكن لم يتم نقل المباراة فى أى مكان، والمباراة ستقام اليوم بالمغرب فى تمام الساعة التاسعة.

ولفت إلى أن النادي الأهلي تعامل بـ احترافية كبيرة فى هذه المشكلة، ولكن الأهلي اليوم يستعد لـ المباراة بكل قوة، و الأهلي يمثل مصر و الجميع يقف خلف النادي الأهلي.

وأشار إلى أن جميع لاعبي الأهلى على استعداد لـ المشاركة فى المباراة، وأن الغياب الوحيد هو المدافع محمد عبد المنعم.

وأوضح أن فريق الوداد المغربي، يمتلك مجموعة قوية من النجوم، وهجوم الوداد قوي، ويسجل أهداف كثيرة فى الدوري المغربي.