لاعب المنتخب السابق يحذر الأهلي من خطورة هجوم الوداد قبل انطلاق النهائى

كشف الكابتن إيهاب المصري، لاعب منتخب مصر السابق، تفاصيل هامة عن النهائي الأفريقي بين الأهلي و الوداد المغربي، وقال إن فريق الوداد المغربي يمتلك خط هجوم قوي، وعلى لاعبي الأهلي توخى الحذر، واللعب بكل حماس، ومن أجل إسعاد المصريين.

وأضاف إيهاب المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، أن لاعبي الأهلي تركز فى المباراة، ولا تفكير الآن سوي فى الفوز و الحصول بطولة.

ولفت إلى أن المدير الفنى لـ النادي الأهلي، لديه الخطط، ولديه اللاعبين المميزين، و المباراة اليوم ستكون قوية من الطرفين.

وأشار إلى أن مدرب الأهلي، يفكر فى خط هدف فى بداية المباراة، وذلك لحدوث مشكلات فى فريق الوداد.