100 مليار يورو.. اتفاق تاريخي بين الحكومة والمعارضة لتمويل الجيش الألماني

وقعت الحكومة الألمانية على اتفاق مع المعارضة، أمس الأحد، يقضي بالسماح بتخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني في وجه التهديد الروسي.

وتوافق الطرفان على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية، ما يتيح لألمانيا أيضا تحقيق هدف حلف الناتو المتمثل بإنفاق كل دولة عضو 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

ويتضمن الاتفاق تعديلات دستورية، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والمحافظين.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد تعهد بعد 3 أيام من العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في فبراير برصد ميزانية خاصة بـ100 مليار يورو لإعادة تسليح الجيش الألماني وتحديث معداته خلال السنوات القليلة المقبلة.

وسيتم تمويل الصندوق الاستثنائي من خلال ديون إضافية، لذلك كان من الضروري الالتفاف على قانون "كبح الديون" المنصوص عليه في الدستور والذي يحد من الاقتراض الحكومي.