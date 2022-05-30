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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق كلي لشارع أحمد الزمر بمدينة نصر لاستكمال المونوريل

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ورفع وتركيب الكمرات الخاصة بالمسار.

 

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فإن الأمر يستلزم الغلق الكلى لشارع أحمد الزمر بالوصلة من شارع الدكتور إبراهيم أبو النجا حتى شارع الشيخ كامل خضر، مع تحويل حركة المرور يميناً تجاه شارع الدكتور إبراهيم أبو النجا فيساراً شارع جمال سليم فيساراً شارع الشيخ كامل خضر تجاه شارع أحمد الزمر مرة أخرى.

 

على أن يتم تنفيذ  الأعمال إعتباراً من " يوم الأثنين" الموافق 30/5/2022 ، إعتباراً من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم ولمدة (10 ليالى) .

 

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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