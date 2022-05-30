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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بلغت 3.4 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا عن جامعة الإسماعيلية الأهلية

جامعة الإسماعيلية
جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، حول مُتابعة الموقف التنفيذي ومُعدلات سير العمل بالأعمال الإنشائية الجارية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بمدينة الإسماعيلية الجديدة بشرق القناة.

أوضح التقرير أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات بالجامعة تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مُسبقًا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الجامعة تضُم عدة مباني منها، إدارة الجامعة وعدد 6 مباني أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية «3 طبي، 2 هندسي، و1 علوم إنسانية واجتماعية»، وعدد 2 مبنى للورش ومبنى المعامل، بالإضافة إلى مبنى الإدارة والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية والخدمات الطلابية، كما تضم مباني الكليات مدرجات وفصول تدريسية ومعامل وورش تدريب مُجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة التكنولوجية ومكاتب إدارية، لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة.

معدلات تنفيذ إنشاءات جامعة المنيا الأهلية تبلغ 47.2%

وأضاف المتحدث الرسمي، أن جامعة الإسماعيلية الجديدة تقع على مساحة 29 فدانًا، وتشهد تقدم كبير في معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة والتي بلغت 68.5%، وبتكلفة تقديرية بلغت قيمتها 3 مليار و400 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، وجاري الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية، والالتزام بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الجامعة سوف تُقدم العديد من البرامج الدراسية المُتميزة ومنها، في القطاع الطبي ( الطب والجراحة – العلاج الطبيعي - طب وجراحة الفم والأسنان - الصيدلة "pharm D" - علوم التمريض - إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية - تكنولوجيا المُختبرات الطبية)، وقطاع العلوم الإنسانية ويضم (التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية - الأسواق والمنشآت المالية - اللوجستيات وسلاسل الإمداد - إدارة الأعمال والعلاقات الدولية - الترجمة التحريرية والشفوية باللغة الإنجليزية - الترجمة التحريرية باللغة الألمانية وآدابها)، وقطاع الدراسات الهندسية ويضم (هندسة التشييد وإدارة المشروعات - هندسة الذكاء الاصطناعي - هندسة نظم الاتصالات الحديثة - هندسة التصميم الابتكاري - هندسة مواد التصنيع -  هندسة بحرية).

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية2
جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية2
جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية1
جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية1
جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية
جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية
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جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموقف التنفيذي وم عدلات سير العمل بالأعمال الإنشائية الجارية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية مدينة الإسماعيلية الجديدة بشرق القناة اخبار التعليم Jobs Education

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