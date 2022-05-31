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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو جعان بليل.. سلطة الباذنجان المشوي والثوم

سلطة الباذنجان
سلطة الباذنجان

يفضل العديد من الأشخاص تناول السلطة والوجبات الخفيفة في الليل، وتعد سلطة الباذنجان المشوي والثوم من الأكلات التي يمكن تحضيرها بسهولة.

 

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وإليك طريقة تحضير سلطة الباذنجان المشوي بالخطوات

مقادير سلطة الباذنجان المشوي والثوم

4 ورق جلاش
1 ثمرة باذنجان كبيرة مقطعة مكعبات
1 ثمرة بصل صغيرة مفرومة ناعم
1/2 ثمرة ليمون معصورة
1/4 كوب زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
خضروات سلطة ورقية صغيرة للتزيين
زيت للدهن

مقادير صوص الثوم:
1 كوب توست ابيض مفتت
2/3 كوب زيت زيتون
1/2 كوب لوز مطحون
1 ثمرة ليمون معصورة
2 فص ثوم مفروم

خطوات تحضير سلطة الباذنجان المشوي والثوم

سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية.

وأدهني بالزيت كل ورقة معجنات في الصينية

ضعي كل 2 ورقة فوق بعض لعمل كومة

قطعي 6 دوائر من المعجنات بإستخدام قطاعة بسكويت مستديرة مقاس 12 سم.

بطني بها حفر الصينية ويبطن بورق زبد و يملئ بأرز جاف.

و يطهى في الفرن لمدة 5-6 دقائق أو حتى تحمر المعجنات و تصبح هشة ثم نزيل الورق والأرز .

وتترك المعجنات لتبرد في درجة حرارة الغرفة.

قلبي الباذنجان مع البصل والزيت وعصير الليمون في طبق حراري و يتبل جيداً بالملح والفلفل.

ويقلب ليتجانس ويُخبز في الفرن لمدة 25-30 دقيقة حتى تلين الخضروات ثم يضاف البقدونس ويقلب.

ضعي أكواب الفيلو على طبق و تملئ بسلطة الباذنجان.

ويوضع عليها قليل من صوص الثوم و تنثر عليها الخضروات الورقية للتقديم.

طريقة صوص الثوم:

ضعي التوست في طبق عميق ويغطي بالماء وينقع لمدة 5 دقائق.

ثم يصفى ويهرس في محضر الطعام مع الثوم واللوز حتى يصبح أملس.

ثم ضيفي الزيت و عصير الليمون في تيار ثابت بطيء أثناء تشغيل المحرك حتى يصبح مزيج أملس ويتبل بالملح و الفلفل.

سلطة سلطة الباذنجان مقادير سلطة الباذنجان المشوي والثوم طريقة تحضير سلطة الباذنجان المشوي Food

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