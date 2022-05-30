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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يبحث التوسع في توصيل خطوط الغاز لقرى حياة كريمة

محافظ أسيوط يبحث
محافظ أسيوط يبحث التوسع في توصيل خطوط الغاز لقرى حياة كريمة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس طارق الهواري العضو المنتدب لشرطة "طاقة غاز" لبحث خطوات التوسع في إنشاء محطات وقود غاز طبيعي بمدينة أسيوط ومراكزها لمواجهة الزحام على محطات وقود الغاز الطبيعي والتوسع فى توصيل الغاز لقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة تنفيذًا لخطة الدولة في التوسع في محطات الغاز الطبيعي ضمن البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ومنع الزحام على محطات الوقود بالمحافظة وتنفيذًا لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس إيهاب محمد مدير شركة طاقة غاز بأسيوط.
واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – خطة الشركة في التوسع في محطات الغاز الطبيعي بالمحافظة فضلا عن توصيل الغاز للشركات والمناطق الصناعية بالمحافظة والتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي لقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذًا لتوجيهات الدولة في التوسع في توصيل الغاز الطبيعي.


وطالب الوزير المحافظ من العضو المنتدب ومسئولي الشركة بالإسراع في معدلات التنفيذ وانهاء إجراءات تشغيل محطات الغاز الطبيعي بالتنسيق مع المحافظة لمواجهة الإقبال الكبير على محطات الغاز الطبيعي بالمحافظة وخاصة مع توجه الدولة إلى التوسع في محطات التموين بالغاز الطبيعي وإجراء تعديلات على المحطات الحالية للعمل بالغاز الطبيعي معلنًا تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات للتوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي وفقًا للاشتراطات والاجراءات الخاصة بالترخيص والتشغيل.


كما وجه محافظ أسيوط سكرتير عام المحافظة بالتنسيق مع العضو المنتدب للشركة للمشاركة في انشاء محطات غاظ طبيعي تابعة للمحافظة بأحياء ومراكز المحافظة تسهيلاً على المواطنين وتحقيق تنمية اقتصادية في قطاع الغاز تماشيَا مع سياسة الدولة كما وجه سكرتير عام مساعد المحافظة بالتنسيق مع الشركة لاستكمال مشروعات الغاز الطبيعي.

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