وائل جمعة للأهلي: بالتوفيق في كتابة تاريخ وإضافة لقب جديد للقلعة الحمراء

حرص وائل جمعة، نجم منتخب مص السابق، علي دعم النادي الأهلي قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا مع الوداد المغربي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب وائل جمعة في تويتة له: “بالتوفيق للأهلي النهاردة في كتابة تاريخ جديد وإضافة لقب جديد للقلعة الحمراء، موعدنا الليلة في استديو النهائي الافريقي #وائل_جمعة #معاك_يا_أهلي”.

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة قوية مساء اليوم عندما يلعب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي والوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم إذاعتها بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 3 المشفرة .



ويواجه الأهلي نظيره الوداد للمرة الثانية في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد نسخة 2017، التي تُوج فيها الفريق المغربي بالبطولة، فيما التقى الفريقان في 10 مناسبات قبل قمة اليوم ؛ وسط تفوق واضح لبطل أفريقيا الذي فاز في 4 مناسبات وخسر في مناسبتين وتعادل في 4 مباريات.



واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على ملامح تشكيل الفريق الأحمر في مواجهة الفريق المغربي اليوم بعدما اختتم تدريباته ليلة أمس على ملعب محمد الخامس.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج(السولية) وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر

خط الهجوم: بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر

ويتطلع الوداد للتويج بلقبه الثالث في تاريخ البطولة القارية، بعدما توج باخر ألقابه على حساب الأهلي في 2017، في المقابل يسعى الأهلي للتتويج باللقب الثالث على التوالي، والـ11 في تاريخه.