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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ألقى بجثته في مجرى مائي.. الإعدام شنقاً لمحامٍ قتل عاملاً بكفر الشيخ

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، محامياً بالإعدام شنقاً، بتهمة قتل عامل داخل مزرعته مع سبق الإصرار.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، وحمدي معوض عبد التواب.

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وأحالت النيابة العامة ، المتهم «ع.ع» 44 سنة، محامٍ، ويقيم بمركز بيلا، إلى محكمة الجنايات محبوساً، بتهمة قتل المجنى عليه علاء.م، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحًا ناريًا فرد خرطوش، وجاكوش، وجنزير، وعصا خشبية.


كما كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم باقتياد المجني عليه لإحدى غرف مسكنه، واحتجزه بها، وشد وثاقة وتكبيله بجنزير حديدي، مهددًا إياه بالسلاح الناري، ملوحًا باستخدامه، وانهال عليه ضربًا باستخدام الجاكوش، والجنازير الحديدي، والعصا الخشبية، محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، فيما قرر التخلص من جثة العامل المجنى عليه، بإلقائها بإحدى المجاري المائية.

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