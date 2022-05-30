ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه شطورة بسوهاج .. شاهد

رصدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، صباح اليوم الإثنين، ظهور بقعة سولار أمام مآخذ محطة مياه شطورة السطحية بمركز طهطا شمالي المحافظة، بطول ٥٠٠ متر وعرض ٣٠ متر متقطعة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، انه تم التنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة سوهاج وإبلاغ الوحدة المحلية لمركز طهطا وتم إغلاق ماخذ المحطة والاعتماد على خزان المحطة وتشغيل محطات المياه الارتوازى لتعويض كمية المياه لدى المواطنين وانه عقب انتهاء اثار بقعة السولار من امام ماخذ المحطة سيتم رفع عينات للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية وتشغيل المحطة.

واشار الكيميائي منصور صابر علي، رئيس قطاع المعامل والجودة، إلى ان نقاط المتابعة والرصد تتابع تحرك بقعة السولار كما تم اتخاذ كافة الاستعدادات امام ماخذ محطة مياه السكساكا بطما وجاهزية محطات المياه الارتوازية للتشغيل فور ظهور أية آثار لبقعة السولار امام ماخذ المحطة لتعويض كمية المياه لدى المواطنين.

تم اخطار الجهات المعنية بمديرية الصحة والرى والمسطحات المائية بالاضافة الى قطاع المعامل بشركات مياه الشرب باسيوط والمنيا وبنى سويف لرفع درجة الاستعداد.