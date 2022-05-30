شاشات عرض بأندية سيتي كلوب لإذاعة مباراة الأهلى والوداد

وفرت أندية سيتى كلوب بجميع فروعها على مستوى الجمهورية، شاشات عرض عملاقة لإذاعة المباراة المرتقبة بين النادى الأهلى والوداد المغربى في نهائي دورى أبطال افريقيا بإستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، باعتبار النادى الأهلى ممثل مصر في هذه المباراة.

وتحرص أندية سيتى كلوب على دعم الأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف البطولات، بجانب إسعاد وإمتاع الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم من خلال توفير أجواء جماهيرية رائعة أثناء المباريات.

وتمنى محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتى كلوب لإدارة المنشآت الرياضية، التوفيق للنادى الأهلى ممثل مصر في المباراة النهائية اليوم بدورى أبطال افريقيا، معربا عن ثقته في لاعبى الفريق الأحمر وقدرتهم على إسعاد جموع الشعب المصرى والعودة بالكأس .