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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بذاكر 8 ساعات يوميا.. ابنة أسوان تتحدث عن حصولها على 100% بالإعدادية

الطالبة ووالدتها
الطالبة ووالدتها

 

تحدثت هاجر يوسف محمد على  أبنه مدينة كوم أمبو "عن سر التفوق الذى جعلها تحقق 100 % في فى الشهادة الإعدادية . 

وقالت " هاجر يوسف " – فى تصريحات لـ "صدى البلد" - بأنها كانت حريصة على التفوق من بداية العام الدراسى ، كما أنها كانت متفوقة طوال المراحل التعليمية السابقة ، وقد حققت المراكز الأولى في كثير من السنوات السابقة . 

 

وأشارت " أولى الإعدادية بأسوان " بأنها كانت تذاكر 8 ساعات يومياً ، وكانت تحرص على عدم الخروج مع أصدقائها للترفيه بعض الوقت ، لأنها كانت تسعى للتركيز الكامل في المواد الدراسية ، لأن ذلك شغلها الشاغل ، وكان هدفها منذ بداية العام الحصول على المركز الأول ، والعمل على عدم وجود أي أمور أخرى تشغلها .

 

 

أسوان العام الدراسي صدى البلد المركز الأول أوائل الشهادة الإعدادية

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