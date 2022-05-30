نشأت الديهي: الحوار بين السيسي ونظيره البولندي ينم دفء العلاقة بين البلدين..فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم، نظيره البولندي، موضحًا أن بولندا دولة مهمة، والجغرافيا هي الثابت الأساسي في كل التفاعلات السياسية، موضحًا أن المباحثات بين الرئيسين دارت حول مجمل القضايا خاصة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الرئيس أكد على المبدأ المصري المتمثل في حل المنازعات والمشكلات على مائدة المفاوضات ومنها الازمة الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن هناك تطابق في وجهات النظر بين الجانبين المصري والبولندي، موضحًا أن الحوار بين الرئيسين والمؤتمر الصحفي المشترك والكلمات المتبادلة تنم عن ود ودف في العلاقة المصرية البولندية.

وتابع، أن العلاقة المصرية البولندية قديمة منذ عشرات السنين، والعلاقات التجارية والاستراتيجية بين البلدين والمنطقة الصناعية البولندية في منطقة قناة السويس تؤكد أنه يمكن تنمية العلاقات لمصلحة الشعبين.