نهائي إفريقيا.. المترجي يضيف الهدف الثاني لـ الوداد في مرمى الأهلي

أضاف الفريق الأول لكرة القدم بالوداد المغربي الهدف الثاني أمام الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف الثاني عن طريق زهير المترجي فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ، بعد متابعة الكرة العرضية من الجانب الايمن عن طريق اللاعب رضا الجعادي من الجانب الايمن ليتابعها المترجي بتسديدة تصدى لها محمد الشناوي ليتابعها بعدها اللاعب فى أعلى الشباك.

وجاء الهدف فى الدقيقة 15 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .

ملخص الشوط الأول

وشهدت الدقيقة 3 أول تسديدة فى المباراة من جانب لاعب الوداد يحيي عطية الله الذي سدد الكرة من مسافة بعيدة ومرت مباشرة لخارج الملعب بعيدة عن مرمى محمد الشناوي.

وشهدت الدقيقة 11أول كرة خطيرة على مرمى محمد الشناوي بعد تسديدة قوية من خارج منطقى الجزاء من لاعب الوداد جاي مبينزا سدد كرة قوية ارتدت من العارضة ثم شتتها الدفاع الأهلاوي.

وجاء الهدف فى الدقيقة 15 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .

وأضاع ياسر ابراهيم فرصة التعادل للنادي الاهلي فى الدقيقة 24 من زمن المباراة ، بعد متابعة عرضية على معلول من الجانب الايمن على أثر الضربة الركنية ليضعها برأسة خارج المرمى .

وأضاف طاهر محمد طاهر إدارك التعادل فى الدقيقة 35 من زمن المباراة ، بعد متابعة عرضية على معلول من الجانب الايمن على أثر الضربة الركنية ليضعها برأسة خارج المرمى