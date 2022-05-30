الحزن يسيطر على جمهور الأهلي بعد الهدف الثاني للوداد.. فيديو وصور

في مركز شباب الجزيرة

سيطر الحزن على جمهور النادي الأهلي بعد الهدف الثاني للوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ورصدت عدسة صدى البلد الاجواء من مركز شباب الجزيرة، حيث سادت حالة الغضب والحزن على الجماهير اثناء متابعة أحداث المباراة.

أضاف الفريق الأول لكرة القدم بالوداد المغربي الهدف الثاني أمام الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف الثاني عن طريق زهير المترجي فى الدقيقة 48 من زمن المباراة، بعد متابعة الكرة العرضية من الجانب الأيمن جاي مبينزا من الجانب الايمن ليتابعها المترجي بتسديدة تصدى لها محمد الشناوي ليتابعها بعدها اللاعب فى أعلى الشباك.

وجاء الهدف الأول فى الدقيقة 15 من زمن المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .

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