خطأ دفاعي فادح .. زهير المترجى يضيف الثاني فى شباك الاهلي

نجح الوداد المغربي فى تسجيل الهدف الثاني فى شباك الاهلي من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب محمد الخامس فى نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وجاء هدف الوداد الثاني فى الدقيقة 47 عن طريق زهيرالمترجى بعد خطأ فادح من محمد هاني .

وسدد جاي مبينزا مهاجم الوداد كرة قوية تصطدم بالعارضة وتنقذ النادي الأهلي فى الدقيقة 10 .

أشعل جمهور الوداد المغربي الشماريخ تعبيراً عن فرحتهم بالهدف المبكر فى شباك النادي الأهلي .

وتوغل أيوب العملود من الناحية اليمنى وأرسل عرضية داخل منطقة الجزاء ويشتتها محمد هاني فى الوقت المناسب ويحرم الوداد من الهدف الثانى فى الدقيقة 19 .

ونفذ علي معلول ركنية فى الدقيقة 26 تصل منطقة الجزاء ويقفز ياسر إبراهيم علي أثرها وسددها برأسية قوية لتمر بجوار القائم .

ووصل الفرنسي عثمان ديمبلي جناح فريق برشلونة الإسباني، لملعب محمد الخامس، لحضور مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

والتقطت عدسات المصورين ديمبلي أثناء وصوله لملعب محمد الخامس بالمغرب، قبل انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد.

يُذكر أن ديمبلي قد عقد قرانه على ريما إديبوشيه العام الماضي، وهي إمراة مغربية.

تشكيل الأهلي

ويضم تشكيل الأهلي، كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

تشكيل الوداد

وضم تشكيل الوداد كل من:

حراسة المرمى: رضا التكنواتي

خط الدفاع: أيوب عملود - يحيى عطية الله - أشرف داري - أمين فرحان

خط الوسط: يحيى جبران - جلال الداودي - أيمن الحسوني

خط الهجوم: بديع أووك - رضا الجعدي - جاي مبينزا