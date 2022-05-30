عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خطأ دفاعي فادح .. زهير المترجى يضيف الثاني فى شباك الاهلي

صدى البلد

نجح الوداد المغربي فى تسجيل الهدف الثاني فى شباك الاهلي من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب محمد الخامس فى نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وجاء هدف الوداد الثاني فى الدقيقة 47 عن طريق زهيرالمترجى بعد خطأ فادح من محمد هاني .

وسدد جاي مبينزا مهاجم الوداد كرة قوية تصطدم بالعارضة وتنقذ النادي الأهلي فى الدقيقة 10 .

أشعل جمهور الوداد المغربي الشماريخ تعبيراً عن فرحتهم بالهدف المبكر فى شباك النادي الأهلي .

وتوغل أيوب العملود من الناحية اليمنى وأرسل عرضية داخل منطقة الجزاء ويشتتها محمد هاني فى الوقت المناسب ويحرم الوداد من الهدف الثانى  فى الدقيقة 19 .

ونفذ علي معلول ركنية فى الدقيقة 26 تصل منطقة الجزاء ويقفز ياسر إبراهيم علي أثرها وسددها برأسية قوية لتمر بجوار القائم .

ووصل الفرنسي عثمان ديمبلي جناح فريق برشلونة الإسباني، لملعب محمد الخامس، لحضور مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

والتقطت عدسات المصورين ديمبلي أثناء وصوله لملعب محمد الخامس بالمغرب، قبل انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد.

يُذكر أن ديمبلي قد عقد قرانه على ريما إديبوشيه العام الماضي، وهي إمراة مغربية.

تشكيل الأهلي
ويضم تشكيل الأهلي، كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

تشكيل الوداد
وضم تشكيل الوداد كل من:

حراسة المرمى: رضا التكنواتي

خط الدفاع: أيوب عملود -  يحيى عطية الله - أشرف داري - أمين فرحان

خط الوسط: يحيى جبران - جلال الداودي - أيمن الحسوني

خط الهجوم: بديع أووك - رضا الجعدي - جاي مبينزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

أزمة تذاكر نهائي إفريقيا تشتعل.. اجتماع طارئ في الكاف بسبب الأهلي والوداد

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

مجدى عبد الغنى: الزمالك لن يحصل على غرامة كهربا إلا في حالة اعتزاله

ترشيحاتنا

سيادتنا غير قابلة للمساومة.. الرئيس التونسي يأمر بطرد بعثة لجنة البندقية

النفط يقفز فوق 121 دولارا للبرميل مع تخفيف الصين قيود كورونا

قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب العراق

بسبب السرقة.. شيرين سيف النصر تطلب تعويض مليون و200الف جنية من صديقتها

روشتة شرعية لتيسير الزواج.. أمين الفتوى يكشف عنها

نهائي إفريقيا.. المترجي يضيف الهدف الثاني لـ الوداد في مرمى الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحزان العم حسن حسني.. ما هي الصدمات الأربع المؤثرة في حياة قشاش السينما؟

الدنيا عندي هي..مدحت العدل يتغزل في ابنته بصور من حفل زفافها.. شاهد

شاهد.. ريم مصطفى تقضي إجازتها فى باريس

رقم عالمي جديد..سيدة في عمر 103 أعوام تنفذ قفزة ثنائية بالمظلة.. شاهد

فيديو

الأهلي يغادر فندق الإقامة إلى ملعب مباراة الوداد .. صور وفيديو

اكتفاء في المنتجات البترولية والسلع الأساسية .. مدبولي يكشف خطة الدولة خلال الفترة القادمة

مديحة حمدي: طريقي للفن لم يكن سهلاً.. وجدي الأكبر أخر سلطان حكم مصر|فيديو

هيئة الارصاد تحذر : درجات الحرارة قد تصل إلى 43

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ