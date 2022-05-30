وائل جمعة : الأهلي قدم أداء غير مقنع.. وموسيماني يتحمل الجزء الأكبر

وجه وائل جمعة مدير منتخب مصر الأسبق انتقادات لاذعة ضد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي واللاعبين بسبب الأداء أمام الوداد المغربي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسقط الأهلي أمام الوداد بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية استاد محمد الخامس في المغرب.

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "بي إن سبورتس": "أهنئ الوداد وشعب المغرب، الأهلي ليس في أفضل حالاته خلال هذه البطولة، هذه أقل نسخة للأهلي في تاريخه".

وتابع: "قدمنا أداءً ليس مقنعًا لا يرتقي للفريق بطل إفريقيا، الوداد فريق فعل كل شيء لكي يفوز".

واستطرد: "الأهلي خسر بأخطاء داخل وخارج الملعب، خارج الملعب تتحملها الإدارة، وداخل الملعب يتحملها موسيماني، وحتى في الدوري الأداء سلبي، ليس مقنعًا أو ممتعًا".

وتوج الفريق الاول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الأول فى الدقيقة 15 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .

وأضاف زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.