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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمين الأعلى للآثار: لم نستخدم أي أجهزة في الكشف الجديد بسقارة

د الدكتور مصطفى وزيري،
د الدكتور مصطفى وزيري، الامين العام للمجلس الأعلى للأثار

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، عدم استخدامهم أي أجهزة في الكشف الأثري الجديد في منطقة سقارة، قائلا: "الكشف الاثري الاخير فتح نفسنا ولم نستخدم أى اجهزة في الكشف الجديد في سقارة ولا يوجد أجهزة للكشف عن الآثار".

وأضاف الدكتور مصطفى وزيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنهم عثروا على 100 مومياء في الكشف الاثري الاخير بمنطقة أثار سقارة، كما أنهم عثروا لأول مرة على مومياء لشبل أسد في كشف اثار سقارة الجديد.

وأشار الدكتور مصطفى وزيري، إلى أن هناك أكثر من 150 قناة محلية وعالمية نقلوا حدث الكشف الجديد بسقارة، قائلا: "العالم كله يتابع الاكتشافات الاثرية فى مصر وفى قنوات عالمية عملت أخبار عاجلة وتتغنى بالكشف الأثري للبعثة المصرية في سقارة"

 

حديث القاهرة الاثار مصطفي وزيري عالم القاهرة

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