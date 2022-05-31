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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. طلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية يؤدون امتحاني الإنجليزية والقرآن

امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر

يواصل اليوم الثلاثاء، طلاب الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، امتحانات نهاية العام الجاري 2021-2022.

ويؤدي طلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية، الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية، ومادة التربية الفنية.


ويؤدي طلاب البرنامج التأهيلي للملحقين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، الامتحان في مادة القرآن الكريم وتجويده.

الاستعلام على أرقام الجلوس للثانوية الأزهرية

 

أتاح قطاع المعاهد الأزهرية لطلاب الثانوية الأزهرية، رابطاً للحصول والاستعلام عن رقم الجلوس للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م.

الحصول على أرقام الجلوس لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية

وننشر من خلال موقع صدى البلد رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس لطلاب الثانوية الأزهرية، وذلك من خلال الرابط التالي اضغط هنا

 

نماذج البوكليت التجريبي لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية

في وقت سابق، بدأ قطاع المعاهد الأزهرية، في نشر نماذج البوكليت التجريبي للصف الثالث الثانوية لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية استعدادًا لامتحانات نهاية العام 2021-2022.

ونشر قطاع المعاهد الأزهرية، نماذج البوكليت التجريبي لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، وتضمنت هذه النماذج لمادة النحو للقسم الأدبي ويمكن تحميل النماذج من هنا

كما نشر قطاع المعاهد الأزهرية نماذج البوكليت التجريبي لمادة النحو للقسم العلمي لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية ويمكن تحميل نماذج البوكليت من هنا

ونشر كذلك قطاع المعاهد الأزهرية، نماذج البوكليت لمادة الديناميكا ويمكن تحميل النماذج من هنا

كما نشر قطاع المعاهد الأزهرية، رابط تحميل نماذج البوكليت التجريبي لطلاب الثانوية الأزهرية في مادة الاستاتيكا ويمكن تحميل النماذج من هنا 

ونشر قطاع المعاهد الأزهرية، نماذج البوكليت التجريبي لطلاب الثانوية الأزهرية في مادة التاريخ ويمكن تحميل النماذج من هنا

ويمكن تحميل نماذج البوكليت في مادة التفاضل والتكامل من هنا

ويمكن تحميل نماذج البوكليت التجريبي لمادة الجبر والهندسة من هنا

ويمكن تحميل نماذج البوكليت التجريبي في مادة الجغرافيا من هنا

ويمكن تحميل نماذج البوكليت التجريبي لطلاب الثانوية الأزهرية في مادة الفيزياء من هنا

ويمكن تحميل نماذج البوكليت التجريبي لطلاب الثانوية الأزهرية في مادة الكيمياء من هنا

ويمكن تحميل نماذج البوكليت التجريبي لطلاب الثانوية الأزهرية في مادة الأحياء من هنا

كما نشر قطاع المعاهد الأزهرية سلسلة الحلقات التعليمية في المراجعات النهائية للمرحلة الثانوية الأزهرية "الفصل الدراسي الثاني" للعام الدراسي 2021-2022م، وبدأت سلسلة الحلقات التعليمية بمادة الفقه ويمكن متابعة سلسلة الحلقات التعليمية من هنا

الشهادة الإبتدائية الإعدادية الأزهرية امتحانات نهاية العام الجاري طلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية مادة اللغة الإنجليزية أرقام الجلوس للثانوية الأزهرية

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