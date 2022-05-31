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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما هي دلالة لون دم الحجامة؟

الحجامة
الحجامة

تعتبر الحجامة أحد طرق العلاج بالطب البديل والتي كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام، كما استخدمت في العديد من الحضارات القديمة، ولقد ذكرت الحجامة في الطب النبوي كطريقة من طرق الاستشفاء من العديد من الأمراض، حيث ورد عن النبي علية الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أنه اجرى عملية الحجامة.

كشف موقع هيلثي عن دلالة لون دم الحجامة.

 

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ما هي دلالة لون دم الحجامة؟


تختلف دلالة لون دم الحجامة التي تخرج أثناء الحجامة من شخص إلى آخر، ولكن بشكل عام تكون دلالة لون دم الحجامة كما يلي:

لون الدم أسود أو أزرق أو أرجواني:

إذا كان لون الدم أسود أو أزرق أو أرجواني فهذا يدل على أن هذه المنطقة قد تعرضت لمرض أو إصابة سابقة.
كما أن الدم راكد ومتوقف في هذا المكان.
وعندها ستساعد عملية الحجامة باستخراج هذا الدم.
وبالتالي تسريع عملية الشفاء من المرض أو التعافي من الإصابة.


لون الدم ابيض باهت:

في حال كان لون الدم الخارج من الحجامة ابيض باهت، فهذا يدل على أن هذه المنطقة لا تعمل بالشكل الصحيح وأن لعملية الحجامة دورها.
وهو تنشيط هذه المنطقة كي تقوم بإداء عملها بصورة طبيعية.


لون دم الحجامة أحمر خفيف:

في حال كان لون دم الحجامة أحمر خفيف فهذا يعني أن الإصابة في هذا هذه المنطقة حديثة.
وفي هذه الحالة تقوم الحجامة بتسريع عملية الشفاء.

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