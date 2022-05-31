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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب صدر: التدخين يؤدي لوفاة 6 ملايين إنسان سنويا

التدخين
التدخين

قال الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر السابق بكلية الطب جامعة القاهرة، إن اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة التدخين وتعاطي التبغ بجميع أنواعه، مشيرا إلى أن التدخين يؤدي إلى وفاة حوالي 6 مليون مدخن كل عام، إضافة إلى 1.2 مليون من عدم المدخنين.

وأضاف “سالم” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن التدخين يؤدي إلى مضاعفات على الجهاز التنفسي والجهاز الدوري فى القلب والسرطانات وغيرها، كما أنه ينطبق أيضا على من يتأثرون بالأشخاص المدخنين.

وتابع أن هناك علاقة إحصائية وسببية بين التدخين والسرطانات، وتكون سرطانات متعددة فى أماكن متعددة، أكثرهم شيوعا سرطان الرئة، والريق والمثانة وغيرها من السرطانات، لافتا إلى أن السجائر الإلكترونية خطورته فى أن تركيبته داخله غير ثابت.

وأشار إلى أن تلك السجائر الإلكترونية غير أمنة على الإطلاق، بل أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة أن التغيرات الفسيولوجية التي تحدث للجهاز التنفسي عند تدخينها تشابه ما يحدث لتدخين السجارة العادية.

مكافحة التدخين السجائر الالكترونية الجهاز التنفسي

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