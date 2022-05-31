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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عودة البعثة المصرية للكياك و الكانوي بعد المشاركة في كأس العالم ببولندا

صدى البلد

وصلت بعثة المنتخب المصري للكياك و الكانوي اليوم ومعها العديد من الانجازات الجديدة تحت شعار  " لأول مرة "  أثناء مشاركة اللاعبين و الحكام في بطولة كأس العالم ببولندا ، و التي انتهت أول أمس بمدينة بوزنان ببولندا .

 شاركت الحكم نانسي أحمد في بطولة كأس العالم " لأول مرة " ضمن 6 حكام تم اختيارهم ليشاركوا في بطولات العالم  ، و كأس العالم هو انجاز جديد لم يحدث من قبل ، و مؤشر قوي لمدي اقتناع الاتحاد الدولي بمستوي التحكيم المصري .

وشارك الحكم محمد ذكريا في دورة التحكيم الدولية التي أقيمت علي هامش البطولة  واجتازها بنجاح " لأول مرة " .

كما شارك المنتخب المصري في سباقات جديدة منها مشاركة اللاعب "علاء أبو سمرة" في سباق 5000 m فردي كاياك  والتي تشارك بها مصر لأول مرة في البطولات الدولية .
و تأهل الزوجي المختلط " سما فاروق ، محمد خالد "
إلي الدور قبل النهائي في سباق  500 m " لأول مرة " بعد المنافسة بقوة مع الدول المتصدرة للعبة عالميا .
كما حصل البطل الباراليمبي " أحمد نجيب " علي المركز الثامن  بعد نجاحه في التأهل إلي الدور النهائي m 200 في مرحلة kl2 و تحقيق رقم جديد  50,32  " لأول مرة " .

يتكون المنتخب من اللاعبين احمد البدويهي ، أحمد حاتم ، محمد خالد ، محمود عوض ، يوسف مروان ، علاء الدين أبو سمرة و  اللاعبة سماء فاروق  ، و أحمد نجيب لاعب البارا كانوي .  والمدربين  أحمد وجدي ، محمد جوده ، و الإداري  جلال أسامة.
و شارك المنتخب  بلاعبين من الناشئين " لأول مرة " و هما محمد خالد و يوسف مروان لإعدادهما و تأهيلهما للمشاركات الدولية القادمة في بطولات الناشئين العالمية .

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