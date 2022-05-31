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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف يزور تركيا لبحث فتح ممر تجاري آمن في البحر الأسود

مولود تشاووش أوغلو
مولود تشاووش أوغلو وسيرجي لافروف

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم "الثلاثاء"، عن قيام وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف بزيارة لـ تركيا الأسبوع المقبل، لبحث فتح ممر تجاري آمن عبر موانئ البحر الأسود.

وقال تشاووش أوغلو في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول” التركية، إن لافروف "يزور تركيا في 8 يونيو لبحث فتح ممر تجاري آمن عبر موانئ البحر الأسود يشمل مرور القمح".

كما أشار وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده تسعى لإعادة كل من روسيا وأوكرانيا إلى المحادثات مجددا.

وأكد تشاووش أوغلو، أن تركيا لن تشارك في العقوبات المفروضة ضد موسكو.
 

تركيا تستدعي سفيري فرنسا وألمانيا احتجاجا على مظاهرات حزب العمال الكردستاني

روسيا تسهل تصدير القمح والحبوب من الموانئ الأوكرانية بالتنسيق مع تركيا

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن روسيا مستعدة لتسهيل تصدير القمح والحبوب دون عوائق من الموانئ الأوكرانية بالتنسيق مع تركيا.

تشاووش أوغلو سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي البحر الأسود مواني تركيا

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