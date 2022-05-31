لافروف يزور تركيا لبحث فتح ممر تجاري آمن في البحر الأسود

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم "الثلاثاء"، عن قيام وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف بزيارة لـ تركيا الأسبوع المقبل، لبحث فتح ممر تجاري آمن عبر موانئ البحر الأسود.

وقال تشاووش أوغلو في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول” التركية، إن لافروف "يزور تركيا في 8 يونيو لبحث فتح ممر تجاري آمن عبر موانئ البحر الأسود يشمل مرور القمح".

كما أشار وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده تسعى لإعادة كل من روسيا وأوكرانيا إلى المحادثات مجددا.

وأكد تشاووش أوغلو، أن تركيا لن تشارك في العقوبات المفروضة ضد موسكو.



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن روسيا مستعدة لتسهيل تصدير القمح والحبوب دون عوائق من الموانئ الأوكرانية بالتنسيق مع تركيا.