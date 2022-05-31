زاهي حواس يلقي محاضرة في أسبانيا عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة

ألقي عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس"، محاضرة عن الإكتشافات الأثرية الأخيرة، بقصر أوربا بمدينة فيتوريا الإسبانية، بحضور العديد من الشخصيات العامة والمثقفين والأدباء.

وقال "حواس" إننا نبحث الآن عن مقبرة إيمحتب في سقارة، حيث بدأت البعثة بالفعل في العمل بالمنطقة، كما نبحث أيضا عن الملكة نفرتيتي في الأقصر.

وتحدث "حواس"، تفاصيل الإكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة بجوار هرم الملك تتى، مشيرا إلى أن البعثة المصرية عثرت على بردية طولها 5 أمتار، و"بلطة" من البرونز خاصة بأحد جنود الجيش، فضلا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.

كما تحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالاقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، وأستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام، موضحا أن تاريخ المدينة يرجع إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وأضاف حواس أن هذه المدينة هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر.

وأوضح "حمدى زكى" المستشار السياحي السابق باسبانيا، أن العائد الإعلامى للزيارة ومحاضرات الدكتور "زاهي حواس" تفوق عائد حملات إعلانية كبري، وهى خير دعاية للسياحة المصرية، خاصة أن الشعب الأسبانى معروف بولعه بالسياحة والآثار، مما انعكس علي زيادة الطلب علي زيارة الاقصر وأسوان والقاهرة.

وقابل عمدة مدينة بلباو، "حواس" في قصر المدينة، وأهدي "العمدة" حواس كتاب عن تاريخ مدينة بلباو، وطلب من حواس ان يلقي محاضرة في المدينة عن الإكتشافات الأثرية الأخيرة آخر العام.

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