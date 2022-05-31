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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تضامن النواب تثمن حيادية ودور الأكاديمية الوطنية للتدريب فى ملف الحوار

حسن المير عضو مجلس
حسن المير عضو مجلس النواب

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، بدور وحيادية الأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة مديرها التنفيذى الدكتورة رشا راغب فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الدعوة الرئاسية الخاصة بملف الحوار الوطني من مختلَف قوى وفئات الشعب.

وأكد "المير" فى بيان له اصدره اليوم على أهمية البيان الذى اصدرته الاكاديمية الوطنية للتدريب، وأشارت فيه الى أنه منذ إطلاق دعوة الرئيس للحوار الوطني المصري الذي يجمع كافة تيارات وفئات المجتمع وتكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنظيم وتنسيق هذا الحوار وفتح الباب لمشاركة كل المصريين، تلقّت الأكاديمية عددا كبيرا من المشاركات والأفكار والرؤى والمقترحات من مختلَف الجهات والفئات أحزاب سياسية، نقابات، مؤسسات، شخصيات عامة، مواطنين، وغيرهم، ولا تزال الأكاديمية مستمرة في استقبال الأفكار والمقترحات من مختلَف القوى والفئات في المجتمع المصري.

وأشاد المهندس حسن المير بتأكيد الأكاديمية الوطنية للتدريب فى بيانها على استمرارها في اتباع نهج الحياد والتجرد التام، في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيداً عن التدخّل في مضمون الحوار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية معلناً اتفاقه التام مع الاكاديمية تشكيل لجنة محايدة مشتركة من مختلف الشخصيات الوطنية، وكذلك عدد من الخبراء والشخصيات العامة، لتقوم تلك اللجنة بتجميع تلك المقترحات وعرضها للحوار ليتثنى اعداد رؤية موحدة من كافة القوي المشاركة لتمثل هذه النتائج خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة. 

وأعرب المهندس حسن المير عن ثقته التامة فى قدرة الاكاديمية الوطنية للتدريب على تحقيق النجاح لمؤتمر الحوار الوطنى خاصة فى ظل المنهج العلمى والعملى والتنفيذي رفيع المستوى الذى تتبعه الاكاديمية موجهاً تحية تقدير واحترام للدكتورة رشا راغب مدير الاكاديمية الوطنية للتدريب ولجميع القيادات والعاملين بهذه المؤسسة الوطنية التى اصبح لها دورها الناجح تجاه جميع القضايا التى تهم الدولة مطالباً من الحكومة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للاكاديمية . 

حسن المير مجلس النواب لجنة التضامن الأكاديمية الوطنية السيسي

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