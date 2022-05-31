رئيس جامعة الوادي الجديد يهنئ الإعلاميين بمناسبة الاحتفال بعيدهم الـ 88

وجه الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والسادة نواب رئيس الجامعة واعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعة التهنئة للإعلاميين بالوادى الجديد بمناسبة الاحتفال بعيد الإعلاميين الـ88 .

ووجة رئيس الجامعة الشكر لجميع العاملين بالعمل الإعلامي بالمحافظة مثمنا دور الإعلام في إبراز جهود الجامعة .

كما هنأ رئيس الجامعة العاملين بإذاعة الوادى الجديد الاقليمية على مرو ر 32 عاما على انشائها فى 1990 مشيدا بدورها التوعوي والثقافي في الوصول لكافة المواطنين بكافة القرى والتجمعات البعيدة.

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وقدم الشكر لللعاملين بمركز النيل للاعلام بالوادى الجديد ومركز إعلام الخارجة و الداخلة وجميع العاملين بها لما يقومون به من دور توعوي وتثقيفي للمواطنين بالمحافظة وخدمة قضايا المجتمع المحلى. متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم والرقى.