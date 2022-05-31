محافظ أسيوط يتفقد استكمال أعمال رصف شارع الكراكون وغرب البلد الرئيسي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استكمال أعمال رصف شارع "الكراكون وغرب البلد الرئيسى وتفرعاته" وبعض ميادين حي غرب أسيوط للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة جودة الأعمال في إطار جولاته المكثفة لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين وذلك ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد .

رافقه خلال الجولة محمد بشير رئيس حي غرب والمهندس محمد جمال نائب مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة ومسئولي الشركات المنفذة للأعمال.



وبدأ المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال رصف شارع الكراكون وغرب البلد الرئيسى وشارع المعمل "بحي غرب وتابع أعمال رصف الشوارع الفرعية بمنطقة البيسري مشددًا على أهمية إنجاز أعمال الرصف وفقًا لمعايير الجودة لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين والاهتمام برصف جوانب الطرق للحفاظ على الطرق المرصوفة مشيدًا بالأعمال التي تم تنفيذها مؤكدًا على ضرورة استكمال أعمال تركيب بلاط الانترلوك للشوارع الضيقة وغير المستوية نظرًا لطبيعة المنطقة فضلا عن تركيب بلاط الأرصفة بشكل جمالي وتركيب البلدورات ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة لافتًا إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية وشركات المرافق لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال.



وأكد محافظ أسيوط متابعته المستمرة لكافة المشروعات التي تتم علي أرض الواقع بقرى ومراكز لمحافظة ومتابعة الأعمال ميدانيًا للوقوف علي نسب التنفيذ مؤكدًا على أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الإنجاز موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع هيئة الطرق مع التنبيه علي الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفقاً للخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية.



وأضاف المحافظ أن خطة الرصف التي يجري تنفيذها بمراكز وأحياء المحافظة حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

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