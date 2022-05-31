محافظ أسيوط: استمرار تنفيذ أعمال تبطين وتأهيل الترع والمجاري المائية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ أعمال تبطين وتأهيل الترع والمجاري المائية بمراكز وقرى المحافظة وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً والجدول الزمني المقرر، وذلك ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمجاري المائية طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ولفت إلى أنه حريص على تقديم كل سبل الدعم الممكنة مع أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتذليل العقبات حتى الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات في مواعيد المقررة والارتقاء بمنظومة الري وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه على مدار العام.

وأوضح أن العمل جاري على قدم وساق في هذا القطاع وهو ما جعل مديرية الري بأسيوط ضمن المراكز العشر الأوائل على مستوى الجمهورية في أعمال التنفيذ وفقاً لخطة وزارة الموارد المائية والري للمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع.



في هذا الإطار واصلت مديرية الري بأسيوط تنفيذ ومتابعة الأعمال التبطين والتأهيل الجاري تنفيذها بالترع والمصارف بقرى ونجوع المحافظة وذلك للحفاظ على المياه وترشيد الفاقد وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع بالكميات المناسبة لري المساحات المقررة حيث يتم استكمال تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة بني فيز بصدفا، وعملية تأهيل ترعة بني محمد بمركز أبنوب، وعملية تأهيل ترعة ابوخرص بمركز ابوتيج ، وترع (الشامية والعونة وترعة جنابية الساحل والعونة وترعة الخوالد) بمركز ساحل سليم، وتأهيل جنابية ابراهيم بك، وتأهيل عنان ، وتأهيل جنابية اولاد الياس بمركز صدفا فضلاً عن الانتهاء من تأهيل وتبطين ترعة بمركز البداري وذلك بإشراف المهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط ومتابعة من رؤساء المراكز ونوابهم ومديري الإدارات كل في نطاق عمله.

يذكر أن المشروع القومي لتبطين الترع بالمحافظة يتضمن تبطين وتأهيل 63 ترعة بمختلف مراكز وقرى المحافظة في المرحلة الأولى بأطوال 285 كيلو مترا وبتكلفة تصل إلى 835 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء من تبطين 750 كم طولي من الترع بتكلفة تتجاوز 2.5 مليار جنيه خلال المرحلة الثانية التي تبدأ عام 2022 وتستمر لمدة 3 سنوات وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وتوصيل المياة في نهايات الترع وتحقيق العدالة في توزيع المياة وزيادة الإنتاجية الزراعية كما يعمل على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع.