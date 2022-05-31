إنطلاق أولي دورات المبرمج الصغير بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الطفل هو أساس وجوهر المجتمع وأن بناء جيل متسلح بأفضل العلوم، ومتمكن من مهارات العصر يصبح قادراً علي المشاركة في بناء وتنمية الوطن ، مشيراً الي أهمية حصول الطفل علي دورات تدريبية في الحاسب الآلي والتي تساعده علي الإبداع والإبتكار والإكتشاف المبكر لمواهبهم وقدراتهم للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بكل أنواعها .

وفي هذا الإطار ، أشار ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، إلى قيام المركز ببدء تنفيذ أولي دورات " المبرمج الصغير " والتي تهدف إلى تنمية الروح الابداعية والإبتكارية لقدرات الأطفال وكذلك للمبرمجين الأوائل من خلال برنامج( Scratch)، وهو أحد البيئات البرمجية البسيطة الاستخدام والذي يعلم الأطفال خطوة بخطوة إمكانية عمل وبرمجة الألعاب الخاصة و سيناريوهات قصصية ذات كيانات رسومية جاذبة للأطفال ولا تحتوي علي الطابع المعقد .