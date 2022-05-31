عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنطلاق أولي دورات المبرمج الصغير بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الطفل هو أساس وجوهر المجتمع وأن بناء جيل متسلح بأفضل العلوم، ومتمكن من مهارات العصر يصبح قادراً علي المشاركة في بناء وتنمية الوطن ، مشيراً الي أهمية حصول الطفل علي دورات تدريبية في الحاسب الآلي والتي تساعده علي الإبداع والإبتكار والإكتشاف المبكر لمواهبهم وقدراتهم للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بكل أنواعها .

 

حياة كريمة.. رفع كفاءة 63 منفذا طبيا بالشرقية

وفي هذا الإطار ، أشار ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، إلى قيام المركز ببدء تنفيذ أولي دورات " المبرمج الصغير " والتي تهدف إلى تنمية الروح الابداعية والإبتكارية لقدرات الأطفال وكذلك للمبرمجين الأوائل من خلال برنامج( Scratch)، وهو أحد البيئات البرمجية البسيطة الاستخدام والذي يعلم الأطفال خطوة بخطوة إمكانية عمل وبرمجة الألعاب الخاصة و سيناريوهات قصصية ذات كيانات رسومية جاذبة للأطفال ولا تحتوي علي الطابع المعقد .

حياة كريمة الشرقية التكنولوجيا الموارد البشرية محافظ الشرقية المجتمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

ترشيحاتنا

مدبولي: يجب توحيد المواصفات القياسية بين دول أفريقيا في الصناعة والتجارة

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري السادس حول عمل المناخ بالسويد ..صور

مدبولي: توافر قاعدة بيانات عن الصناعات داخل أفريقيا بوابة تحقيق التكامل

الحكومة: تنسيق مستمر لمواجهة المعوقات وحل مشاكل المستثمرين

حالة الطقس| انكسار الموجة الحارة غدا.. والأجواء مستقرة لنهاية الأسبوع

رئيس العراق يتلقى دعوة رسمية من مصر لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

طيار هندي يفاجئ زوجته على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث

حقيقة زواج نرمين الفقي.. حكاية عروض الخطبة وشائعات تطارد عزباء الوسط الفني

فيديو

في ذكرى ميلاده.. سر رفض يونس شلبي حضور سعيد صالح حفل زفافه..فيديوجراف

بينهم رمضان صبحي .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر | فيديوجراف

خطفن الأنظار.. ظهور مميز لفنانات سعوديات بمهرجان كان السينمائي

الأسرع في العالم.. الباكستانية إيما عالم تقرأ 789 كلمة في الدقيقة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ