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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا: اليونان انتهكت الوضع القائم.. وعليها نزع الأسلحة من شرق بحر إيجة

تركيا واليونان
تركيا واليونان

أكدت تركيا، اليوم الثلاثاء، أن اليونان انتهكت الوضع القائم في جزر شرق بحر إيجة.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تصريح لوكالة "الأناضول"، إن "اليونان انتهكت الوضع القائم في جزر شرق بحر إيجة"، مؤكدا أن "عليها نزع الأسلحة من هناك، وإلا فسيبدأ بحث مسألة السيادة".

وأوضح تشاووش أوغلو قائلا "الساسة اليونانيون يعتقدون أنهم لن يطمئنوا شعبهم ما لم يهاجموا تركيا 5 - 10 مرات يوميا".

وكانت السلطات اليونانية قد أعلنت، امس الإثنين، أنها تخطط لتوسيع الجدار الحدودي مع تركيا وتسعى للحصول على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي لتكاليف البناء.

وقال وزير شؤون الهجرة، نوتيس ميتاراكيس، إن الجدار الفولاذي سيمتد من 40 إلى 120 كيلومترا (25 إلى 75 ميلا)، ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في وقت لاحق من هذا العام.

وكشف ميتاراكيس، في مقابلة يوم الأحد مع محطة إذاعية يونانية، عن: "قرار حكومي لتوسيع الجدار الحدودي أكثر وقد طلبنا تمويلا أوروبيا".

ونشر الوزير المقطع الصوتي للمقابلة على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين. ولم يذكر تفاصيل عن التكلفة المتوقعة للمشروع.

واتهمت اليونان تركيا الجارة والزميلة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بـ "استغلال" الهجرة كوسيلة لممارسة الضغط على دول الاتحاد الأوروبي. وهذا تأكيد رفضته أنقرة، التي تقول إنها تحملت عبئا ثقيلا بشكل غير متناسب، حيث تستضيف حوالي 4 ملايين لاجئ، معظمهم فروا من الحرب الأهلية في سوريا المجاورة.
 

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