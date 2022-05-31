توتنهام يتعاقد مع بيريسيتش قادمًا من إنتر.. رسميًا

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الكرواتي إيفان بيريسيتش حتى 2024، قادمًا من إنتر الإيطالي.

ونشر نادي توتنهام بيانًا أكد خلاله توقيع بيريسيتش على عقود انتقاله للفريق في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع إنتر، على أن ينضم للفريق بدءًا من الأول من يوليو المقبل.

وكان بيريسيتش قد انضم لـ إنتر عام 2015 قادمًا من فولفسبورج الألماني، ليقودهم للتتويج بلقب الدوري الإيطالي 2021 رفقة مدرب توتنهام الحالي، أنطونيو كونتي.

وأُعير بيريسيتش لبايرن ميونخ عام 2019 ليقودهم للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.