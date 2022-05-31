كارثة صحية.. رئيس شعبة مستحضرات التجميل يحذر من استخدام منتجات فرد الشعر

قال محمود الدجوي، رئيس شعبة مستحضرات التجميل بالغرفة التجارية، إن المنتجات الخاصة بالشعر مثل الكرياتين والبروتين، كارثة صحية، فهي يمكن أن تسبب أمراضت مزمنة، مثل التهاب الكبد الوبائي وفشل كلوي وسرطان.

وأضاف "محمود الدجوي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "راجل واتنين ستات"، المذاع على قناة "أون"، أن بعض مراكز التجميل المتواجدة في المناطق البسيطة يستخدمون منتجات مغشووشة، تحتوي على مواد تتسبب في تدمير الشعر والإصابة بالأمراض المزمنة.

واسترسل: أكثر من 60% من منتجات التجميل المستخدمة مغشوشة، متابعا: أناشد بتغليظ الرقابة على الأسواق وتغليظ عقوبة الغش والتذوير.

وأوضح أنه يجب أن نتأكد من صحة المنتجات المستخدمة، وشرائها من أماكن مخصصة مثل الصيداليات.

