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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لاعب شبين القناطر يحصد ذهبية البطولة الإفريقية لشباب الكونغ فو.. صور

جانب من الأحتفال
جانب من الأحتفال

شارك اللاعب محمد رضا نوار لاعب الكونغ فو بنادي شبين القناطر في بطولة الكأس الإفريقية الثالثة للووشو كونغ فو ساندا في الجزائر خلال الفترة من 24 حتى 31 مايو الجاري، والبطولة الإفريقية الخامسة للشباب للووشو كونغ فو ساندا أيضًا في الجزائر خلال الفترة من 26 إلى 31 مايو الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وشارك اللاعب محمد رضا نوار في البطولة بعد اختياره للانضمام إلى معسكر المنتخب بالسادس من أكتوبر ليثبت تفوقه، وشارك مع المنتخب عن جداره واستحقاق وتدرب على يد الكابتن عمرو فتحي، المدير الفني لفريق الكونغ فو بنادي شبين القناطر، وشارك بالعديد من البطولات سواء القليوبية أو الجمهورية ثم التحق بنادي طلائع الجيش بقيادة الكابتن محروس الشافعي، وشارك في البطولة وحصل على الذهبية.

من جانبه أعرب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية عن سعادته بفوز اللاعب محمد رضا ابن قرية المريج بالميدالية الذهبية فى بطولة الكونغ فو المقامة بالجزائر ، كما أكد  ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنميته، باستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة، وتأهيلهم في مختلف الرياضات.

جدير بالذكر أن أبطال المنتخب المصري للووشو كونغ فو نجحوا في حصد 16 ميدالية متنوعة في منافسات بطولة أفريقيا الخامسة للشباب المقامة في دولة الجزائر،  وشاركت مصر في بطولتي الكأس الأفريقية الثالثة والبطولة الأفريقية للشباب الخامسة للشباب 28 لاعبًا ولاعبة من المنتخب الوطني للووشو كونغ فو.

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الكونغ فو وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة شبين القناطر نادي طلائع الجيش

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