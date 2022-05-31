العثور على أميرة سابقة ميتة في منزلها بإسبانيا.. تفاصيل

تم العثور على أميرة قطرية سابقة ميتة في منزلها في منتجع “ماربيا” الإسباني، عن عمر يناهز 45 عاما.

ووفقا لصحيفة "باريزيان" الفرنسية، كانت “كاسيا جالانيو” الزوجة الثالثة لعبد العزيز بن خليفة آل ثاني، عم أمير قطر ، صاحب الـ 73 عاما.

كانت قد عثرت الشرطة على جثة كاسيا جالانيو داخل المنزل يوم الأحد، وعن حياتها مع الأمير القطري، تزوجا عام 2004 ورزقا بثلاث بنات لكنهما خاضا معركة حضانة لمدة 10 سنوات بعد مزاعم بأنه اعتدى على ابنته الكبرى، ولكنه نفى هذه المزاعم.

يعيش الأطفال الثلاثة مع والدهم في أفينيو مونتين الفاخر قبالة الشانزليزيه في باريس بعد أن حُرمت جالانيو من الحضانة.

وعن كاسيا جالانيو كانت قد ولدت في لوس أنجلوس الأمريكية ومن أصل بولندي، وكانت تقيم في أحد منازل زوجها في ماربيا حيث عانت مع الاكتئاب ومشاكل شرب الكحول .

على الرغم من عدم تشريح الجثة بعد ، إلا أن التحقيقات الأولية وأقوال الشهود تشير إلى أنها قد تكون ماتت بسبب جرعة زائدة من المخدرات او الخمور، كما أن جسدها لم تظهر عليه علامات أي عنف جسدي.

ويذكر أن يعيش زوجها السابق في فرنسا منذ عام 1992 عندما أُجبر على النفي بقرار من ابن عمه الأمير السابق.