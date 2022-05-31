عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القومي للحوكمة: الانتقال للعاصمة الإدارية ليس مكانيا لكنه انتقال إلى رؤية جديدة

صدى البلد

 

 

شاركت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في اجتماع مائدة مستديرة بعنوان "نحو إطار قانوني وممارسة أفضل" والتي تم عقدها خلال فعاليات حفل إطلاق دليل تطوير التشريع الثانوي للمسؤولين الحكوميين في مصر والذي عقدته مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة" تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع برنامج "سيجما" التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي. 

 

شارك في المائدة المستديرة الدكتورة هبه شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة "إرادة" والدكتور محمد سامح عمر، رئيس وفد مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو، والدكتور صبري الشافعي، رئيس قسم السياسات والتشريعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء سابقًا، والدكتور طارق حمزة، خبير بمبادرة إرادة. 

 

وأدار الحوار اريك أكس، خبير الإصلاح التشريعي الدولي.

خبراء يطالبون بسياسات حكومية للتشغيل والصناعة لحل المشاكل الهيكلية بسوق العمل

وزيرة التخطيط تشارك بافتتاح حفل إطلاق دليل تطوير التشريع الثانوي للمسئولين الحكوميين


وخلال كلمتها أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية تحقيق النمو المستدام ووجود اقتصاد قوي، مع توفير حياة كريمة لكل المواطنين.


وقالت شريف، إننا لدينا أدوات قوية، مشيرة إلى دليل تطوير التشريع الثانوي للمسؤولين الحكوميين في مصر الأول والثاني، والأطر القانونية القوية، موضحة أن جائحة كورونا كانت لها آثار خطيرة أثرت على كل دول العالم، وبالنسبة لمصر فقد ساعد نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الدولة في 2016 في مواجهة تداعيات الوباء، وكذلك التطبيق الناجح لرؤية مصر 2030.


وأكدت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أهمية ودور الإدارة العامة، مشيرة إلى أننا نسير في الطريق الصحيح نحو التحديث من خلال الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أنه ليس انتقال مكاني فقط، ولكنه أيضا يعني انتقال إلى رؤية جديدة وإدارة عامة قوية تتمثل ركيزتها الأساسية في الحوكمة الجيدة.


وحول موضوع المائدة "نحو إطار قانوني وممارسة أفضل" أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى أهمية تبسيط الإجراءات، وكذلك أهمية مراقبة آليات الرصد والمتابعة بشكل سليم. 

وأكدت شريفة أن مصر لديها استراتيجيتها للتحول الرقمي، فالتقنيات الرقمية أداة مهمة لتعزيز النمو الأكثر شمولا واستدامة من خلال تحسين الأداء الاقتصادي، وقيادة الابتكار والإنتاجية والمنافسة، موضحة أن أزمة كورونا أدت إلى زيادة الاعتماد على التقنيات الرقمية المختلفة.


وحول ملف التدريب وبناء القدرات، أكدت الدكتورة شريفة شريف أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتأهيله بكافة الطرق، موضحة أهمية البرامج التدريبية التي تتم عن بعد والتي يمكن من خلالها الوصول إلى كافة المتدربين بالأماكن المختلفة، مشيرة إلى أن دليل تطوير التشريع الثانوي للمسؤولين الحكوميين في مصر فرصة جيدة لتقديم البرامج التدريبية في الجهات المنوطة، بالتعاون بين المعهد ومبادرة إرادة.


وفي نهاية كلمتها شددت شريف على أهمية دمج القطاع الخاص في الخطط التنموية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع العمل على خلق نظام جيد وإتاحة الحوار مع كل الأطراف، مؤكدة أهمية وجود البيئة الملائمة للأعمال والإدارة العامة الجيدة.
 

الاتحاد الأوروبي مجلس الوزراء القطاع الخاص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الاقتصادى المجلس التنفيذى Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

المشاكل تتوالى.. المحكمة الرياضية تنصر عبدالله السعيد على الأهلي.. تفاصيل

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

ترشيحاتنا

رحلة عامرة بالكفاح الوطني.. وفاة المناضل السيناوي أبو ملفي عن 78 عاما

اتلدغ من العقارب ونام في الصحرا..سامي العقباوي يمارس صيد الأفاعي والثعابين السامة

الحالة مستقرة.. إصابة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية بفيروس كورونا

مطار مرسي مطروح يستقبل أولى الرحلات السياحية من مالبينسا بميلانو .. صور

بعد قتل أولادها.. عزة مصطفى: إيه اللي يخلي أم تاخد قرار مرير بهذا الشكل؟

العثور على أميرة سابقة ميتة في منزلها بإسبانيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

طيار هندي يفاجئ زوجته على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث

فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

محمود سعد : حكاية زواج سمير صبري من فنانة شائكة جدًا

بعد إيقاف شهادة الـ 18%؜ .. مصير أموال أصحاب شهادات بنكي الأهلي ومصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ