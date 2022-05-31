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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عوض تاج الدين: الدولة تعمل على توطين صناعة الأدوية

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن البلاد تسعى لـ الاكتفاء الذاتي من معظم أصناف الأدوية، وتصدير بعض الأدوية لـ البلاد المجاورة.

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة على قناة الحث اليوم تقديم الإعلامي سيد علي، ببرنامج حضرة المواطن، أن هناك بعض البلاد تعانى من أمراض كثيرة، ويصعب توفير الأدوية.

ولفت إلى أن مصر تعسى لـ توطين صناعة الدواء، و توفير الأدوية بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مصر بها 152 مصنع دواء، ولدينا مدينة الأدوية.

وأشار إلى أن المصانع الدوائية فى مصر تتقدم بشكل كبير، وهذا الأمر يجعل الجميع فى حالة فرح، وأكد أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة كبيرة لتصنيع الأدوية الخاصة بالسرطان.

 

عوض تاج الدين الأدوية سيد على المصانع الدوائية

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