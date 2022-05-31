شاهد.. عاصفة وفيضانات تقتل 100 شخص في البرازيل.. أحدهم فقد 11 شخصا من عائلته

لقى أكثر من 100 شخص حتفهم، في شمال شرق البرازيل بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية وسيول من الطين.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تأثر العديد من الأهالي في البرازيل بالعاصفة القوية، بالقرب من مدينة “ريسيفي” في شمال شرق البرازيل.

ويواصل عمال الإنقاذ البحث عن الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين بعد أن جرفت العاصفة والأمطار، الأحياء الفقيرة وأطاحت بالأكواخ في المنطقة.

كان قد نشر الرئيس "جايير بولسونارو" مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهره في طائرة هليكوبتر تحلق فوق المنطقة، وقال في وقت لاحق إن الهبوط كان شديد الخطورة بسبب عدم استقرار الأرض.

وانتشر رجال الإنقاذ في المنطقة، ويقدر عددهم بحوالي 1200 شخص من رجال الإنقاذ، للبحث عن الاحياء منهم باستخدام القوارب والمروحيات فى ولاية "بيرنامبوكو" حيث وقعت الكارثة.

تسببت هذه الكارثة في فقدان العديد من الأهالي عدد كبير من أفراد عائلاتهم، ومن بينهم “لويز إستيفاو أجيار” لتلفزيون “جلوبو” إنه فقد 11 من أقاربه.

وقال باكيًا: "أختي، صهر زوجي، مات 11 شخصًا من عائلتي، كان الأمر صعبًا ... لم أكن أتوقع هذا"، كان يبحث بين أكوام الرماد والمياه الغامرة، بحثا عن أي شخص من أفراد عائلته.

وقال إنه بعد وقت قصير من وقوع العاصفة، سمع زوجة والده تقول: “أنا هنا ، تحت الأرض، وظل يبحث أملا في العثور عليها على قيد الحياة، ولكن في النهاية فقدت 11 شخص من عائلتي”.

كوارث سابقة

هذه ليست المرة الأولى التي تتأثر بها البرازيل بعواصف وفيضانات، إذ تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية القاتلة في مقتل مئات الأشخاص في البرازيل خلال العام الماضي.

يربط الخبراء الطقس السيئ بهذه العواصف والفيضانات، وهو نمط مناخي طبيعي في المحيط الهادئ ويمكن أن يؤثر على الطقس في جميع أنحاء العالم، إذ تساهم العديد من العوامل في حدوث الفيضانات.