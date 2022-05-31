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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ الشرقية: نسبة توريد القمح وصلت إلى 90% من المستهدف

القمح
القمح

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن رئيس الوزراء اجتمع بالمحافظين اليوم وتناولوا عددا من الملفات وعلى رأسها ملف توريد القمح، لافتا إلى أن المحافظين معتادون على التواصل المباشر مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حال حدوث أي أزمة.

وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"،  إلى أن نسبة توريد القمح بمحافظة الشرقية وصلت إلى 90% من المستهدف توريده، وهناك تنسيق مستمر مع وزارتي التموين والزراعة.

ولفت إلى أن محافظة الشرقية تعد هى أكبر محافظة موردة للقمح على مستوى المحافظات المصرية، معلقا: "أمورنا بمحافظة الشرقية ماشية بشكل كويس جدا"، منوها بأن بعض التجار والمزارعين لديهم ثقافة الاحتفاظ بالقمح ولكن هذه الظاهرة لم ترصد بشكل كبير بمحافظة الشرقية، ومن احتفظوا بالمحصول تم التعامل معهم ومصادرة ما لديه.
 

محافظ الشرقية توريد القمح القمح رئيس الوزراء

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