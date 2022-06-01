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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إقتراح برغبة بإنشاء مدرسة ثانوية فنية تابعة لهيئة المياه والصرف الصحي بالدقهلية

النائبة نسرين عمر
النائبة نسرين عمر عضو مجلس النواب

أعلنت النائبة الدكتورة نسرين عمر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن تقدمها بمقترح برغبة الي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإنشاء مدرسة ثانوية فنية تابعة لهيئة المياه و الصرف الصحي بالدقهلية.

وأضافت “ عمر” خلال إقتراحها، أنه  بناءا علي النجاحات السابقة لهذه المدارس بعدد 4 محافظات حيث يتم تدريب الطالب بالشركة عمليا وتطبيقيا بالضافة الى المنهج العلمى المتطور وتتاح لهم فرص العمل فور التخرج حيث  تتميز تلك المدارس بإتاحة فرص العمل بالعدد المحدود للطالب مما يوفر فرص تدريبية متميزة اثناء الدراسة بالشركة، وأيضا امكانية استكمال الدراسة بالجامعات التكنولوجية او الحكومية .

ايضا تقدمت النائبة، بمقترح برغبة بانشاء تخصص صيانة المصاعد فى احدى المدارس الفنية بمدينة المنصورة بنظام التعليم الفني المزدوج بإعتبارها منظومة ناجحة بشهادة الطالب و تستحق كل الدعم و المساندة ،ومزيدا من التطوير فى منظومة التعليم الفنى للوصول للجمهورية الجديدة بايدى عمالة ماهرة ترفع من شان الصتاعة المصرية
 

اقتراح برغبة
اقتراح برغبة
المدارس الصرف الصحى مجلس النواب التعليم البحث العلمي الدقهلية الجامعات التكنولوجية فرص العمل

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