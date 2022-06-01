حقيقة الرسائل النصية لجمهور الأهلي لسداد باقي قيمة تذكرة المغرب.. فيديو

نفى الدكتور محمد عبد الدايم، رئيس إحدى شركات السياحة المنظمة لسفر جمهور الأهلي للمغرب، إرسال رسائل نصية للجمهور الذي سافر إلى المغرب من أجل الحصول على باقي قيمة التذكرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الشركة لا دخل لها بتحصيل هذه الأموال، موجهًا الشكر لشركة مصر للطيران لتسهيل سفر الجمهور.

وتابع أن مجلس الأهلي عمل في أجواء غير طبيعية، لافتًا إلى أن الأهلي قيمة وقامة في الوطن العربي «قيمة النادي الأهلي محفوظة وسيتجاوز ما حدث له في المغرب»، مشيدًا بما بذلته بعثة الأهلي من تنسيق في هذه المباراة.

ولفت إلى أن آخر فوج من الجمهور سيصل بعد غد الخميس وعددهم 180 فردًا، لافتًا إلى أن تكلفة الرحلة 15 ألف جنيه تحمل منها النادي 3 آلاف جنيه (تقسيط ألف جنيه كل شهر).