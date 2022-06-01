سميرة عبد العزيز: أول قبض أخدته 136 قرشا| فيديو

قالت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز أنها سعيدة بأن برنامجها الإذاعي " وقال الفليسوف " الذي قدمته على مدار أربعين عاماً أستمر هذه المدة .

تابعت خلال مداخلة " عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": وقال الفيلسوف كان فيه ثقافة وكل حلقة بتقدم ثقافة حتى ارتبط الناس به جداً ولما كنا نتوقف كانت الناس تسأل واستمرينا عليه أربعين عاماً وإلى الان لازال يذاع ويعاد حي أن هناك الالاف الحلقات "

أكملت : " يقابل ناس يقولولي إحنا تعلمنا نطق اللغة العربية منك وببقى سعيدة أن البرنامج ساعد النا على تعلم اللغة العربية ونطقها الصحيح "

وكشفت أن الأستاذ الراحل حافظ عبد الوهاب هو من إختارها لتقديم البرنامج الإذاعي الشهير قائلة : " أنا أصلاً من الاسكندرية وكان وقتها مدير إذاعة الاسكندرية وقلتله إديني جواب لبابا شارو عشان أمثل في إذاعة القاهرة فأعطاني الجواب لبابا شارو قال فيه : أهديك صوتاً جميلاً ومثقفاً فبابا شارو قعد يتريق وقلي يعني إيه ياختي صوت مثقف ؟ وبعتني لمدير البرامج الثقافية وأعطاني برنامج يحمل إسم " أماكن لها تاريخ " وقرأته أمامه قلي هايلة وبعد شهر قلي سيبي البرنامج ده وإختاروكي " لبرنامج قال الفليسوف " وأنا وقتها زعلت وقلتله هتاخد مني برنامج مدته ربع ساعة وتديني برنامج خمس دقايق قلي ده برنامج يومي وهيتقال إمك يومياً في الاذاعة وفرحت جداً بيه "

تابعت : " برنامج عمري كنت بدمه لحد 2011 وتوقف مع وفاة الحاج سعد وأول أجر تقاضيته 136 قرش .



