ميدو مهاجما فوزي لقجع: تاريخ مصر بالعرق والمجهود مش بالفساد

هاجم أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، فوزي لقجع رئيس الإتحاد المغربي بسبب تصريحات الأخير.

وقال ميدو في برنامجه الريمونتادا عبر قناة المحور: “تصريحات فوزي لقجع يوجد بها عدم احترام لتاريخ الكرة المصرية وتاريخ الكرة التونسية”.

وتابع: “فوزي لقجع يقول بشكل صريح إن مصر وتونس فازوا بألقابهم الأفريقية، بالفساد، ورسالتي له عيب عليك إنك تقابل المسؤولين المصريين وتضحك في وشهم وتطعنهم في ظهرهم”.

وأضاف: “هل الإخوة في تونس سيصمتون على تصريحات فوزي لقجع وهو يقلل من تاريخ الأندية التونسية في أفريقيا؟”.

وواصل: “رسالتي لفوزي أن يراجع نفسه بعد تصريحاته ونشوة تتويج الوداد المغربي بلقب دوري الأبطال أثرت عليه”.

واختتم: “مصر وتونس كتبوا تاريخهم الأفريقي بعرق ومجهود مش بالفساد، احترم نفسك، اعرف انت بتتكلم عن مصر اسم كبير أوي في أفريقيا الراجل ده أنا عمري ما قابلته وحتى لو قابلته مش هسلم عليه، لأنه ماحترمش الكرة المصرية”.

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