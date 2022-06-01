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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة: نادين نسيب نجيم بإطلالة أنيقة.. وأعراض الماء الزائد في الجسم وطرق سريعة للتخلص منه

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

بالأبيض.. نادين نسيب نجيم بإطلالة أنيقة من حفل تعميد ابنة أختها

شاركت الفنانة  نادين نسيب نجيم، صورة جديدة لها وهي في حفل تعميد أطفال أختها، وقامت بنشرها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وناعمة.

علاجات منزلية لنزيف اللثة

إذا كنت ممن يعانون دوما من نزيف اللثة فيمكنك التخلص منه بسرعة بمجموعة علاجات طبيعية سريعة  يمكن أن تمنع نزيف اللثة والتهابها إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندي

أعراض الماء الزائد في الجسم وطرق سريعة للتخلص منه

تعد الأسباب الأكثر شيوعًا لظهور الماء الزائد في الجسم هي الجفاف  وزيادة تناول الصوديوم ونقص الفيتامينات  بجانب ضعف الدورة الدموية  والطقس الحار ، وارتفاع ضغط الدم ، والحالات الطبية المتعددة ، وتناول بعض الأدوية. إليك  أهم أعراض الماء الزائد في الجسم إليك  أهم أعراض الماء الزائد في الجسم و طرق سريعة لإخراج  الماء الزائد من الجسم

بفستان من الجلد.. شمس الكويتية تظهر بإطلالة جريئة وجذابة عبر انستجرام |شاهد

شاركت المطربة  شمس الكويتية متابعيها، صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابة .

بدون أدوية.. علاجات طبيعية تخلصك من الحموضة

تعد الحموضة هي حالة طبية تشير إلى زيادة إنتاج أحماض المعدة  والشعوربالحرقة و ألم في منطقة أسفل الصدر ,يمكن منع الحموضة المعوية عن طريق الانغماس في بعض العادات الصحية  وفقا لموقع بولد سكاى الهندي

اسباب الحموضة الغذائية موقع “صدى البلد الأخبار المهمة المرأة والصحة التواصل الاجتماعي انستجرام

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