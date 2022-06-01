بريطانيا: روسيا توجه ضربات صاروخية بعيدة المدى بأوكرانيا

القتال اشتد في سيفيرودونتسك..

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأربعاء، إن القتال اشتد في شوارع سيفيرودونتسك خلال اليومين الأخيرين، مع اقتراب القوات الروسية من المدينة.

وحسب صحيفة "جارديان"، أضافت الدفاع البريطانية، في أحدث تقييم لها لوضع أوكرانيا، أن العمليات البرية الروسية متركزة بشدة داخل قطاع صغير من لوجانسك.

وأشارت إلى أنه في خارج دونباس، فتواصل روسيا شن ضربات صاروخية بعيدة المدى ضد البنية التحتية بأوكرانيا.

ويمهد سقوط مدينة سيفيرودونتسك في أيدي موسكو الطريق للسيطرة الروسية على مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك، آخر معاقل القوات الأوكرانية في الشرق.

بينما قال زيلينسكي، الثلاثاء، إن قوات بلاده حققت تقدما بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية، مشيراً إلى أن كييف "لا تعبأ بخطط روسيا للسيطرة على المناطق الشرقية لبلاده.

وأضاف "المدافعون عنا يظهرون أقصى درجات الشجاعة.. ولا يزالون مسيطرين على الوضع في الجبهة على الرغم من حقيقة أن للجيش الروسي ميزة كبيرة من حيث العتاد والأعداد".

لكن زيلينسكي أقر بسقوط بعض المدن الأوكرانية، قائلا "نعتقد أن هذا أمر مؤقت لأن الأساس هنا هو إيماننا.. سنزيل الاحتلال عن أراضينا".