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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم إعلان موسكو قطع الإمدادات.. استمرار تدفق الغاز الروسي إلى الدنمارك

غازبروم
غازبروم

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، باستمرار تدفق الغاز إلى الدنمارك من روسيا رغم إعلان موسكو قطع الإمدادات.

وكانت شركة غازبروم الروسية، قالت أمس الثلاثاء، إنه سيقطع تدفقات الغاز إلى شركة أورستد في الدنمارك وشركة شل إنريجي لتوريد الغاز إلى ألمانيا، بعد أن امتنعت الشركتان عن الدفع بالروبل.

وأضافت غازبروم أن قطع التدفقات سيسري من أول يونيو الجاري، لافتة إلى أن شل وأورستد فشلتا في الدفع بالروبل مقابل تسليمات الغاز بحلول نهاية يوم العمل 31 مايو، وإنها ستوقف التسليمات إلى أن تدفعا بما يتماشى مع المطالب الروسية.

وقالت أورستد أمس الاثنين إن ذراع التصدير في غازبروم قد توقف توريد الغاز، لكنها أضافت أن مثل هذه الخطوة لن تشكل خطرا فوريا على شبكة إمدادات الغاز في الدنمارك.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب اتفاق الاثنين من قبل الزعماء الأوروبيين على قطع واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي بنسبة 90%، بحلول نهاية العام.

وقطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا.

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