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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إنجليزية وكندية ومصرية.. الثروة المعدنية: إسناد 8 مناطق لـ4 شركات للبحث عن الذهب

صدى البلد

أعلنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية نتيجة المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن بالصحراء الشرقية لعام 2020 في جولتها الثانية.

وأوضحت الهيئة أنه تم إسناد 8 مناطق الى 4 شركات انجليزية وكندية ومصرية.

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وتمثل نتيجة الجولة الثانية من المزايدة نجاحاً في جذب استثمارات جديدة بالرغم من التحديات العالمية المتلاحقة المتمثلة في جائحة كورونا ثم الازمة الروسية الأوكرانية بما لهما من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمى وضخ الاستثمارات ، وامتداداً لما تحقق في الجولة الأولى بالمزايدة التي تم خلالها إسناد  82 منطقة بالصحراء الشرقية  الى 11 شركة مصرية وعالمية .
يأتي ذلك في إطار نظام الطرح المستمر لمزايدات البحث عن الذهب في مناطق واعدة والجارى الاستمرار في تطبيقه وفقاً لمكتسبات برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين المصرى الذى أوجد حوافز مهمة لمستثمرى البحث عن الذهب محلياً ودولياً للعمل في مصر بعد تعديل قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية وتم على أثره إطلاق نظام لطرح مزايدات البحث عن الذهب والمعادن بشكل مستمر.

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