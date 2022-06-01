الأرصاد: انكسار درجات الحرارة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ موجة ارتفاع درجات الحرارة تنكسر اليوم مع انخفاض في درجات الحرارة بنحو 4 درجات على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين الإعلامي محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: "بدأنا التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كم من سطح الأرض، على كتل هوائية شمالية غربية على البحر المتوسط، وهذا ما يجعل الأجواء فترة النهار تشهد انكسار في درجات الحرارة".

الأجواء حارة نهارا

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنّ الأجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية وستظل الأجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار على محافظات جنوب الصعيد.

وأكملت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: في الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير مع غياب أشعة الشمس والأجواء ستكون لطيفة جدا على أغلب مناطق شمال البلاد في القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد ومعتدلة على جنوب البلاد في فترات الليل.